Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Ocak ile biten haftada 265 milyon dolar artarak 109 milyar 814 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 94 milyon dolar artarak 70 milyar 702 milyon dolardan 70 milyar 796 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 21 Ocak haftasında 171 milyon dolar artarak 38 milyar 847 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara yükseldi.