Merkez Bankası rezervleri açıklandı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Eylül'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 241 milyon dolar azalışla 70 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 31 Ağustos ile biten haftada 70 milyar 414 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar artarak 18 milyar 435 milyon dolardan 18 milyar 580 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 96 milyon dolar düşüşle 88 milyar 849 milyon dolardan 88 milyar 753 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

27.01.2017 15.315 92.517 107.832

24.02.2017 16.011 91.089 107.100

31.03.2017 17.102 88.578 105.680

28.04.2017 17.748 84.987 102.735

26.05.2017 17.961 86.971 104.932

30.06.2017 18.512 90.197 108.709

31.08.2017 20.509 91.483 111.992

29.09.2017 20.441 91.503 111.944

27.10.2017 21.420 95.481 116.901

24.11.2017 22.595 96.350 118.945

29.12.2017 23.542 84.111 107.653

26.01.2018 25.341 91.392 116.733

23.02.2018 25.241 88.655 113.896

30.03.2018 25.345 84.702 110.047

27.04.2018 25.189 87.573 112.762

25.05.2018 24.470 83.762 108.232

29.06.2018 22.836 75.566 98.402

27.07.2018 22.282 78.330 100.612

03.08.2018 22.126 80.793 102.919

10.08.2018 22.130 79.148 101.278

17.08.2018 19.582 72.740 92.322

20.08.2018 19.768 72.924 92.692

31.08.2018 18.435 70.414 88.849

07.09.2018 18.580 70.173 88.753