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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 1 milyar 485 milyon dolar azalarak 101 milyar 28 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 15:44:00 -
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Haziran ile biten haftada 1 milyar 485 milyon dolar azalarak, 101 milyar 28 milyon dolar oldu.

Döviz rezervi

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 339 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 788 milyon dolardan 59 milyar 449 milyon dolara indi.

Altın rezervi

Altın rezervleri ise 17 Haziran haftasında 145 milyon dolar azalarak 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolara indi.

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