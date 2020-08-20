Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 194 milyon dolar oldu
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 630 milyon dolar azalarak 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 14 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 216 milyon dolar azalışla 45 milyar 378 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 46 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 414 milyon dolar düşüşle 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 630 milyon dolar azalışla 91 milyar 824 milyon dolardan 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|
Tarih
|
Altın Rezervleri
|
Brüt Döviz Rezervleri
|
Toplam Rezervler
|
28.12.2018
|
19.950
|
71.980
|
91.930
|
25.01.2019
|
19.862
|
73.470
|
93.332
|
22.02.2019
|
20.549
|
79.122
|
99.671
|
29.03.2019
|
20.834
|
75.408
|
96.242
|
26.04.2019
|
20.432
|
73.284
|
93.716
|
31.05.2019
|
20.517
|
75.038
|
95.555
|
28.06.2019
|
22.853
|
73.544
|
96.397
|
26.07.2019
|
23.417
|
74.971
|
98.388
|
29.08.2019
|
25.709
|
75.796
|
101.505
|
27.09.2019
|
26.051
|
75.655
|
101.706
|
25.10.2019
|
26.481
|
78.504
|
104.985
|
29.11.2019
|
26.475
|
78.274
|
104.749
|
27.12.2019
|
25.079
|
81.240
|
106.319
|
31.01.2020
|
27.520
|
74.856
|
102.376
|
28.02.2020
|
30.411
|
77.414
|
107.825
|
27.03.2020
|
31.325
|
64.081
|
95.406
|
30.04.2020
|
34.786
|
51.457
|
86.243
|
29.05.2020
|
36.667
|
54.360
|
91.027
|
26.06.2020
|
38.821
|
51.417
|
90.238
|
30.07.2020
|
43.572
|
46.673
|
90.245
|
07.08.2020
|
45.230
|
46.594
|
91.824
|
14.08.2020
|
42.816
|
45.378
|
88.194