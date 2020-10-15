Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 595 milyon dolar oldu

TCMB tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri.

Buna göre açıklanan 9 Ekim'de Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 291 milyon dolar azalarak 41 milyar 118 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 2 Ekim'de 41 milyar 409 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 248 milyon dolar artışla 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla aşağıdaki gibidir (milyon dolar):

Tarihi Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervleri

25.01.2019 19.862 73.470 93.332

22.02.2019 20.549 79.122 99.671

29.03.2019 20.834 75.408 96.242

26.04.2019 20.432 73.284 93.716

31.05.2019 20.517 75.038 95.555

28.06.2019 22.853 73.544 96.397

26.07.2019 23.417 74.971 98.388

29.08.2019 25.709 75.796 101.505

27.09.2019 26.051 75.655 101.706

25.10.2019 26.481 78.504 104.985

29.11.2019 26.475 78.274 104.749

27.12.2019 25.079 81.240 106.319

31.01.2020 27.520 74.856 102.376

28.02.2020 30.411 77.414 107.825

27.03.2020 31.325 64.081 95.406

30.04.2020 34.786 51.457 86.243

29.05.2020 36.667 54.360 91.027

26.06.2020 38.821 51.417 90.238

30.07.2020 43.572 46.673 90.245

28.08.2020 43.042 41.594 84.636

04.09.2020 42.665 44.881 87.546

11.09.2020 42.908 45.281 88.189

18.09.2020 43.161 43.159 86.320

25.09.2020 41.097 42.420 83.517

02.10.2020 42.229 41.409 83.638

09.1.0.2020 42.477 41.118 83.595