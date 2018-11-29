Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 432 milyon dolar artarak 90 milyar 178 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 23 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 150 milyon dolar artışla 71 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 16 Kasım ile biten haftada 71 milyar 8 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 282 milyon dolar artarak 18 milyar 738 milyon dolardan 19 milyar 20 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 432 milyon dolar yükselişle 89 milyar 746 milyon dolardan 90 milyar 178 milyon dolara çıktı.



TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):