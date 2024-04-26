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Ekonomi Merkez Bankası haftalık raporu açıkladı! Döviz rezervi 126,3 milyar dolar oldu
Ekonomi

Merkez Bankası haftalık raporu açıkladı! Döviz rezervi 126,3 milyar dolar oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-26 15:48:00 - 2024-04-26 15:54:20
Merkez Bankası haftalık raporu açıkladı! Döviz rezervi 126,3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre döviz rezervi 126,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası'nın rezervleri, döviz ve altın varlıklarının toplamından oluşuyor.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 19 Nisan haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri azaldı

Buna göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolar azalışla 67 milyar 11 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 70 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.
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Altın rezervleri arttı

Bu dönemde altın rezervleri, 827 milyon dolar artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara çıktı.

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