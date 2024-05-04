  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İçişleri Bakanlığı diğeri de…

Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni tasarruf tedbirleri açıklandı

Akaryakıta çifte indirim geliyor! EPDK yeni karar almıştı

Sarıgül'den çarpıcı açıklamalar! Bu görüşme onun isteği ile oldu

Rusya ve Çin'e karşı geliştirdiler! ABD'nin sır gibi sakladığı proje

7 tanesini daha aldılar! Gezicilerin ‘Koç’u büyümeye doymuyor

Sırrını Türk mühendisler keşfetti! Dünyada sadece 5 ülke yapabiliyor

Aylar sonra bir ilk! Otomotiv pazarında ibre tersine döndü

Viyana’da icat edildi Adı 'Mekanik Türk!' Sırrını kimse çözemedi, Avrupa'yı kasıp kavurdu
Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 124.1 milyar dolar oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 124.1 milyar dolar oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:21:00 -
Merkez Bankası rezervleri 124.1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 204 milyon dolar azalışla 124 milyar 80 milyon dolara düştü.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 26 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 44 milyon dolar azalışla 64 milyar 967 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 19 Nisan’da 67 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 160 milyon dolar düşüşle 59 milyar 273 milyon dolardan 59 milyar 113 milyon dolara indi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23