  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar dolar olarak açıklandı
Rosier tamam, sıra Ghezzal’da
Bakanlık yangından etkilenenler için harekete geçti
Kayseri'den güzel haber: Yangın kontrol altına alındı!
Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 104 milyar dolar olarak açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar dolar olarak açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 19 Temmuz itibarıyla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 440 milyon dolara gerilediği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:51:00 - 2021-07-30 14:52:10
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar dolar olarak açıklandı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 218 milyon dolar azalışla 62 milyar 662 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Temmuz'da 62 milyar 880 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 229 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 888 milyon dolardan 104 milyar 440 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih    Altın Rezervleri    Brüt Döviz Rezervleri      Toplam Rezervler

31.01.2020           27.520   74.856   102.376

28.02.2020           30.411   77.414   107.825

27.03.2020           31.325   64.081   95.406

30.04.2020           34.786   51.457   86.243

29.05.2020           36.667   54.360   91.027

26.06.2020           38.821   51.417   90.238

30.07.2020           43.572   46.673   90.245

28.08.2020           43.042   41.594   84.636

25.09.2020           41.097   42.420   83.517

23.10.2020           43.265   45.086   88.351

27.11.2020           40.299   43.899   84.198

31.12.2020           43.241   49.965   93.206

29.01.2021           42.169   53.367   95.536

26.02.2021           40.719   54.495   95.214

26.03.2021           39.746   50.894   90.640

30.04.2021           40.936   46.915   87.851

28.05.2021           43.884   48.721   92.605

25.06.2021           40.918   59.240   100.158

02.07.2021           40.595   59.619   100.214

09.07.2021           41.487   62.583   104.069

16.07.2021           42.008   62.880   104.888

19.07.2021           41.778   62.662   104.440

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay