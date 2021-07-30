Merkez Bankası rezervleri 104 milyar dolar olarak açıklandı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 218 milyon dolar azalışla 62 milyar 662 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Temmuz'da 62 milyar 880 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 229 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 888 milyon dolardan 104 milyar 440 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

31.01.2020 27.520 74.856 102.376

28.02.2020 30.411 77.414 107.825

27.03.2020 31.325 64.081 95.406

30.04.2020 34.786 51.457 86.243

29.05.2020 36.667 54.360 91.027

26.06.2020 38.821 51.417 90.238

30.07.2020 43.572 46.673 90.245

28.08.2020 43.042 41.594 84.636

25.09.2020 41.097 42.420 83.517

23.10.2020 43.265 45.086 88.351

27.11.2020 40.299 43.899 84.198

31.12.2020 43.241 49.965 93.206

29.01.2021 42.169 53.367 95.536

26.02.2021 40.719 54.495 95.214

26.03.2021 39.746 50.894 90.640

30.04.2021 40.936 46.915 87.851

28.05.2021 43.884 48.721 92.605

25.06.2021 40.918 59.240 100.158

02.07.2021 40.595 59.619 100.214

09.07.2021 41.487 62.583 104.069

16.07.2021 42.008 62.880 104.888

19.07.2021 41.778 62.662 104.440