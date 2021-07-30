Merkez Bankası rezervleri 104 milyar dolar olarak açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 19 Temmuz itibarıyla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 440 milyon dolara gerilediği açıklandı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 19 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 218 milyon dolar azalışla 62 milyar 662 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Temmuz'da 62 milyar 880 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 229 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 888 milyon dolardan 104 milyar 440 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
25.09.2020 41.097 42.420 83.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
31.12.2020 43.241 49.965 93.206
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
30.04.2021 40.936 46.915 87.851
28.05.2021 43.884 48.721 92.605
25.06.2021 40.918 59.240 100.158
02.07.2021 40.595 59.619 100.214
09.07.2021 41.487 62.583 104.069
16.07.2021 42.008 62.880 104.888
19.07.2021 41.778 62.662 104.440