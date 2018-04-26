Merkez Bankası piyasaya boyun eğdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası başta olmak üzere bankalara “faiz oranlarını indirin” çağrısına rağmen, Merkez Bankası piyasaya boyun eğerek faiz artırımına gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 3’üncü toplantısında geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 12,75’ten yüzde 13,50’ye yükseltirken politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmadı.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı beklenti içindeki piyasayı memnun ederken, BİST adeta çakılırken, döviz kurlarında dalgalanma yaşandı.

Para piyasaları uzmanları, faiz artırımı sonrasında önümüzdeki dönemde enflasyon rakamlarının düşük çıkması halinde döviz kurunun ateşinin düşebileceğini belirtiyorlar.

Piyasaların beklentisini üst düzeyden karşılayan Merkez Bankası’nın bu hamlesini para piyasaları uzmanları şöyle değerlendirdi

SÜRPRİZ YAPMADI

İslam Memiş: TCMB sürpriz yapmadı. Para Politikası Kurulu (PKK) piyasaların beklentisini karşıladı. Ancak hükümet ve ekonomi kurmayları tarafından yeni eleştiriler gelebilir. TCMB, ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve belirsizliğin en yoğun yaşandığı dönemde bu kararı aldığını söyleyebilirim. Seçim sürecinde yabancı sermaye spekülatif işlemler gerçekleştirerek TCMB’nın işlerini zorlaştırıyor. Yani yabancı yatırımcılar günlük 300-500 milyon dolarlık al-sat işlemi yaparak döviz kurundan ciddi kâr sağlıyorlar. Millet ve devlet el ele vererek TCMB’na sahip çıkmalı. Millet döviz talebinde bulunmayarak, devlet de spekülasyon ve manipülasyon yapanlarla mücadele ederek bu süreci desteklemeli. Eğer döviz talebi artmaya, rakamlar da tek haneye düşmez ise TCMB’sı politika faizlerini artırabilir. Böyle bir durumda Türkiye ekonomisi erimeye devam eder.

MERKEZ PİYASANIN İSTEĞİNİ YAPTI

Mehmet Ali Yıldırımtürk: Faiz artırımını piyasalar bekliyordu. Merkez Bankası da dış piyasalara bakarak bunu gerçekleştirdi. Artış yapmasaydı, ileriki dönemlerde daha yüksek oranda faiz artırımına gitmek zorunda kalacaktı. Bugüne kadar hep pas geçti, ancak dış piyasalarda risk iştahının azalması karşısında bu defa pas geçmedi. Seçim kararıyla dövizde bir çekilme oldu. Ancak faiz artırımı olmasaydı kurdaki artış daha da yukarı çıkardı. Merkez Bankası bu kez piyasanın istediğini yaptı.

DOLARIN SEYRİ ENFLASYONA BAĞLI

Halil Reçber: Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığımızda bu kararın çok geciktiğini söyleyebiliriz. Yıllardır Türkiye ‘Enflasyon mu faizi artırır, faiz mi enflasyonu artırır’ kısır tartışmasını aşamadı. Ancak pozitif faiz uygulayan ülkeler bunu aştı.

Kanımca dolar zirveyi buldu. TL değerlenecek. 50 yıllık enflasyon sorununu çözen Türkiye, son 7 yıldır bunu kıramadı. Nisan ayı enflasyon rakamının düşük çıkmasının yanı sıra mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları da önemli. Enflasyon yüksek çıkarsa yeni bir faiz artırımı gündeme gelebilir.

Enflasyon dizginlendiği taktirde dolar yılsonuna kadar 3,50 TL’ye seneye de 3 TL’nin altına inebilir.