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Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyrederken, ülkelerin attığı normalleşme adımları izlenmektedir."

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:03:14 -
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyrederken, ülkelerin attığı normalleşme adımları izlenmektedir."
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