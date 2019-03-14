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Merkez Bankası mart ayı beklenti anketi

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64'e geriledi- GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,2 oldu- Yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0615'e yükseldi

14 Mart 2019 Perşembe 15:21
Merkez Bankası mart ayı beklenti anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64'e geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 74 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Mart ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,96 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,94'e geriledi. Nisan ve mayıs ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,54 ve yüzde 1,11 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15,91'den martta yüzde 15,64'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 15,47'den yüzde 15,24'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,10'dan yüzde 11,80'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9898'den 6,0615'e yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre yükselerek 6,1659'dan 6,2996'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 23,6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 21,4 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 28,9 milyar dolardan 26,3 milyar dolara geriledi.

- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 1,2


GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,2 oldu. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseldi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'de sabit kalırken, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 23,87'den yüzde 23,39'a geriledi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 18,35 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 20,83 ve 12 ay sonrası için yüzde 17,32 oldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:21
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  3. Cari Açık
  4. Enflasyon
  5. TCMB

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