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Ekonomi Merkez Bankası kritik gelişmeyi Türkiye’ye duyurdu! Müthiş haber müthiş: Tamı tamına 674 milyon dolar
Ekonomi

Merkez Bankası kritik gelişmeyi Türkiye’ye duyurdu! Müthiş haber müthiş: Tamı tamına 674 milyon dolar

Yeniakit Publisher
2023-08-11 21:19:00 -
Merkez Bankası kritik gelişmeyi Türkiye’ye duyurdu! Müthiş haber müthiş: Tamı tamına 674 milyon dolar

Merkez Bankası haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı. Buna göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 674 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı.

Ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi.

2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla cari işlemler dengesi 7 milyar 933 milyon dolar açık vermişti. Haziran ayında ise 2 yıl sonra ilk kez fazla verildi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı cari hesabın üzerinde turizmdeki olumlu gelişmeler ve düşük enerji ithalat faturasının yansıması olduğu belirtiliyor.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5,5 milyar dolarlık fazla
Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla oluştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 697 milyon dolar oldu.

Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4,2 milyar dolar

Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 151 milyon dolar net giriş kaydetti.

Merkez Bankası haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladıMerkez Bankası haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı
Beklenti 422 milyar dolar fazla verilmesi yönündeydi
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

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Yorumlar

kütürdetmece

eh versin o kadar her gün akaryakıta gelen gacırdatma kütürdetme haşırdatmaca yeterli gerisini bakma
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