Pek çok kişi Merkez Bankası'nın faiz toplantısının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, faiz indirimi olur mu?

Merkez Bankası kasımda faizleri indirecek mi?

Gözler Para Politikası Kurulu toplantısında. Merkez Bankası 2021 Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında 200 baz puan faiz indirimi kararı aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Ekim ayında yapılan toplantıda Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir " denildi

Kasım ayı faiz oranının ne olacağı ise toplantının ardından açıklanacak.