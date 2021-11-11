Merkez Bankası toplantılarının ardından faiz kararları açıklanıyor. Bu sebeple pek çok kişi Merkez Bankası toplantısının ne zaman ayın kaçında yapılacağını merak ediyor. Kasım ayı faiz kararı ne oldu?

Merkez bankası kasım faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası 2021 Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında 200 baz puan faiz indirimi kararı aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Ekim ayında yapılan toplantıda Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir " denildi