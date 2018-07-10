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Merkez Bankası için yeni düzenleme yapıldı

Merkez Bankası Başkan ve yardımcılarının atamasını Cumhurbaşkanı yapacak.

10 Temmuz 2018 Salı 09:30
Merkez Bankası için yeni düzenleme yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başkanı ve başkan yardımcılarının atamasını Cumhurbaşkanı yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçilmesiyle birlikte yayımlanan yeni kararnameye göre TCMB başkanı ve başkan yardımcılarının atamalarına ilişkin yetkiler Cumhurbaşkanı'na verildi.

Kararnameyle TCMB başkan, başkan yardımcıları ve para politikası kurulu üyelerinin görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. Bu süre daha önce 5 yıldı.

703 sayılı KHK'ya göre Merkez Bankası kanunundaki "Başkan ve başkan yardımcıları 5 yıllığına atanır" ibaresi kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:30
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