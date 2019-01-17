Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te sabit tuttu.17 Ocak 2019 Perşembe 11:16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te sabit tuttu. TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK’nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi. Toplantıda, politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit tutuldu. Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğine işaret ettiği belirtildi. Dış talebin gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiği vurgulanan duyuruda, “Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir” ifadesine yer verildi. Açıklamanın ardından borsa endeksi yükselirken döviz piyasasında düşüş gözlendi.
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