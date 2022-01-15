Ekonomiyi yakından ilgilendiren iki toplantı merakla bekleniyor. Merkez Bankası ve FED toplantılarının ne zaman yapılacağı merak konusu. Peki, Merkez Bankası toplantısından sonra doların inişe geçip geçmeyeceği araştırılıyor.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar ne olur dolar iner mi çıkar mı?

FED toplantısı 25-26 Ocak tarihinde yapılacak. FED Ocak ayı faiz kararı ise 26 Ocak Perşembe günü akşamı FED Başkanı Powell tarafından ilan edilecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 20 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı da aynı gün saat 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası 2021 Aralık ayında Politika Faizini 1 baz puan indirdi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir.

Söz konusu iki toplantının ardından yapılacak olan açıklamalar dolar ve altın fiyatlarını yakından etkiliyor.

Uzmanlar, FED faiz artışına giderse doların yükselişe geçeceğini altında ise düşüş gözleneceğini belirtiyor.