Merkez Bankası faizi ne kadar indirdi? Son dakika Merkez Bankası faiz kararı
Son dakika haberine gröe Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ekim ayına ilişkin Merkez Bankası toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantı sonrası milyonlarca vatandaşın ve piyasaların beklediği faiz karı açıklandı. Merkez Bankası ekim ayında faizleri düşürdü. Peki Merkez Bankası faizi ne kadar düşürdü?
Merkez Bankası eylül ayında politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti. TCMB ekim ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayı faiz kararı açıklaması geldi. Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermiştir." denildi. Buna göre Para Politikası Kurulu (Kurul) faiz kararını indirdi. Merkez Bankası eylül ayı toplantısında faizi bir puan indirmişti.