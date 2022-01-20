Merkez Bankası faizi indirecek mi, artıracak mı sabit mi tutacak? Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, son günlerde yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

Merkez Bankası 2022 yılın ilk faiz kararının saat 14.00'te açıklayacak. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine indirmişti. Merkez Bankası faizi indirecek mi, artıracak mı sabit mi tutacak?Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz indirimi sinyali!

Arnavutluk dönüşü ekonomideki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun düşüşe geçtiğini ve kademeli olarak döviz kuru ve faizin de aynı şekilde düşeceğini söyleyerek, "Benim bir iddiam var; 'faiz sebep, enflasyon neticedir'. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah" ifadelerini kullandı.