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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB Ocak 2022 faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB Ocak 2022 faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Milyonlarca kişi Merkez Bankası’nın ocak ayı faiz kararını araştırmaya başladı. Merkez Bankası faiz kararı bu hafta belli olur mu? Merkez Bankası Ocak 2022 kararı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-15 15:02:00 -
Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB Ocak 2022 faiz kararı

Son aylarda Merkez Bankası faiz kararları yakından takip edilmeye başlandı. Peki, Merkez Bankası 2022 Ocak faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB Ocak 2022 faiz kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 20 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı da aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası 2021 Aralık ayında Politika Faizini 1 baz puan indirdi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası nedir?

Merkez bankası, bir ülkenin ya da ülkeler grubunun para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez bankasının temel amacı para biriminin ve para arzının istikrarının sürdürülmesidir. Fakat merkez bankalarının bunun dışında bankacılık sektörünün son kredi mercii olmak, faiz haddinin kontrolü gibi görevleri de vardır.

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