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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 6,25 puan arttırarak %17,75'ten %24'e çıkardı.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:02
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. PPK faizi 6,25 puan arttırdı. Böylece faiz, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e çıkmış oldu. Karar öncesi 6.41’i gören dolar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 6.03 TL’ye kadar geriledi. PPK kararı sonrasında Borsa İstanbul ise 91.859 puandan 93.570 puana yükseldi.

PARA POLİTİKASI KURULU'NDAN ALINAN KARARLAR ŞÖYLE:

*Merkez Bankası fiyat İstikrarı temel amacı doğrultusunda elindekı bütün araçları kullanmaya devam edecek

*Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek

*Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenecek

*İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek

*Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir

*Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir

*İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir

*Bu çerçevede kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir

*Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir

*Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:02
  1. İstanbul
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
  3. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
  4. Merkez Bankası faiz artırımı

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM10 dk önce
    Sabah Cumhurbaşkanı faizde neymiş, Merkez ne iş yapar dedi Doları Euroyu Altını yüksetti, öğleden sonra Merkez faiz artırdı dolar Euro Altın çakıldı. Bu 2-3 saatte birileri kesesini doldurdu. ..
  • GayeGüzelGayeGüzel11 dk önce
    Kılıctaroglu cıktı. Acıkcahaydi Erdogan Faizleri attırmada seniAnlındanöpeyim dedi.Erdogan bir ay dayandı.ŞimdiKılıctarogluErdoganınAnlındanöpüyormu.Öpmüyormu.
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