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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 14:12:00 -
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 9’da sabit tuttu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" ifadelerini kullanıldı

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