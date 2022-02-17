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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 14:01:00 - 2022-02-17 14:18:22
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı ve 2022 yılının ikinci faiz kararını verdi.

Faizi sabit tuttu

Yılın ilk toplantısında faizi yüzde 14'te sabit bırakan Merkez Bankası beklentilere paralel olarak bu ayda politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.

Faiz kararı öncesi dolar 13,62 seviyesinden işlem görüyor.

Değişiklik beklenmiyordu

20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönündeydi.

Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren kurum TCMB’nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9’a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.

 

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