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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklayacak? Merkez Bankası faizleri indirecek mi?
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklayacak? Merkez Bankası faizleri indirecek mi?

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası’nın kasım ayında yapacağı faiz kararı toplantı tarihi merak ediliyor. Hem dolar kurunda hem de altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası gözler Merkez Bankası’nın yapacağı toplantıda. Altın ve dolara yatırım yapan ya da yatırımını altın ve dolara yapacaklar Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz kararını bekliyor. Merkez Bankası ekim ayında faizleri iki puan indirmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? PPK kasım ayı faiz kararı ne olur?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 12:28:00 - 2021-11-15 12:29:13
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklayacak? Merkez Bankası faizleri indirecek mi?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu yani PPK Toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlarca araştırılıyor. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) ekim ayı toplantısında politika faizini iki puan düşürmüştü. Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın kasım ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın kasım ayı faiz kararını merakla beliyor.

Merkez Bankası kasım toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak. Merkez Bankası'nın dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

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