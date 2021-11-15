Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklayacak? Merkez Bankası faizleri indirecek mi?

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası’nın kasım ayında yapacağı faiz kararı toplantı tarihi merak ediliyor. Hem dolar kurunda hem de altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası gözler Merkez Bankası’nın yapacağı toplantıda. Altın ve dolara yatırım yapan ya da yatırımını altın ve dolara yapacaklar Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz kararını bekliyor. Merkez Bankası ekim ayında faizleri iki puan indirmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? PPK kasım ayı faiz kararı ne olur?