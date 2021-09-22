Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faizleri düşürdü mü?
Merkez Bankası faizi indirdi mi? Merkez Bankası’ndan faiz indirimi oldu mu? sorarı merak ediliyor. Merkez Bankası eylül ayına ilişin faiz kararını açıklayacak olması gözlerin bir anda Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası toplantısına çevrilmesine neden olmakta. Merkez Bankası bir önceki toplantısında faiz kararını sabit tutmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her defasında faizlerin yüksek olduğunu ve faiz indiriminin yapılması gerektiğini söylemeke.
Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Merkez Bankası faiz kararları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak konusu oldu. Gözler Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevrildi. Peki, Eylül ayı faiz kararları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası (Fed) 22 Eylül’de faiz kararını açıklayacak. FED’in faiz kararından sonra gözler bu kez Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda olacak.
Merkez Bankası faiz kararları ne zaman açıklanacak?
Tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 23 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararına çevrilecek.
Merkez Bankası faizi düşürdü mü?
AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi konut, taşıt finansman oranlarını da aşağıya çekeceğinden milyonlarca vatandaş faizlerin düşürülmesini beklemekte.