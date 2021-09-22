Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faizleri düşürdü mü?

Merkez Bankası faizi indirdi mi? Merkez Bankası’ndan faiz indirimi oldu mu? sorarı merak ediliyor. Merkez Bankası eylül ayına ilişin faiz kararını açıklayacak olması gözlerin bir anda Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası toplantısına çevrilmesine neden olmakta. Merkez Bankası bir önceki toplantısında faiz kararını sabit tutmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her defasında faizlerin yüksek olduğunu ve faiz indiriminin yapılması gerektiğini söylemeke.