Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizinde bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Kasım ayında yapılan toplantıda politika faizi 4,75 puanlık artışla yüzde 15'e yükseltilmişti. Aralık ayında yapılan yılın son toplantısında ise politika faizi 2 baz puan artırılarak yüzde 17 olmuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararında piyasaların beklentileri ne yöndeydi?

Reuters anketine katılan 20 kurumun 15'i Ocak ayında politika faizinin sabit tutulmasını, 5'i ise faizlerde artış bekliyor. Artış beklentilerinin üç tanesi 50, diğer ikisi ise 100 baz puan yönünde. Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceği, 4'ü ise artırım kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 2'si TCMB'nin Ocak toplantısında 50 baz puan, 2'si ise 100 baz puan faiz artırımı kararı alacağını tahmin etti. AA Finans'ın piyasa beklenti anketinde ise, 34 ekonomistin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.