  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17'de sabit tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:05:00 - 2021-01-21 14:06:45
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizinde bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Kasım ayında yapılan toplantıda politika faizi 4,75 puanlık artışla yüzde 15'e yükseltilmişti. Aralık ayında yapılan yılın son toplantısında ise politika faizi 2 baz puan artırılarak yüzde 17 olmuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararında piyasaların beklentileri ne yöndeydi?

Reuters anketine katılan 20 kurumun 15'i Ocak ayında politika faizinin sabit tutulmasını, 5'i ise faizlerde artış bekliyor. Artış beklentilerinin üç tanesi 50, diğer ikisi ise 100 baz puan yönünde. Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceği, 4'ü ise artırım kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 2'si TCMB'nin Ocak toplantısında 50 baz puan, 2'si ise 100 baz puan faiz artırımı kararı alacağını tahmin etti. AA Finans'ın piyasa beklenti anketinde ise, 34 ekonomistin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adım..
Bugün altın ne kadar? 21 Ocak altın fiyatları son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı
Ekonomi

Bugün altın ne kadar? 21 Ocak altın fiyatları son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ABD seçimleri sonucu koltuğu kazanan Joe Biden’in dün yemin ederek resmen göreve başlaması n..
Sözleşmeli er olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?
Yaşam

Sözleşmeli er olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımları gerçekleştirmektedir. Sözleşmeli er alımları için başvurular 21 Aralık tarihinde alınmaya baş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay