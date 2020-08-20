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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Peki faizler artırıldı mı?
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Peki faizler artırıldı mı?

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Son dakika bilgisine göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını vatandaşla paylaştı. Peki Merkez Bankası’nın faiz oranları ne kadar oldu? Faiz oranları artırıldı mı?

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:20:00 -
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Peki faizler artırıldı mı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Dolar kuru başta olmakla beraber döviz kurlarında son zamanlarda yaşanan hareketlilik, ekonomi çevrelerinin ilgisini Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı üzerinde bir ataya gelerek bazı kararlar aldı. Toplantı sonunda ise alınan kararlar açıklandı. Bugün bir araya gelen kurul faizleri 8,25 oranında sabit tuttu.

Merkez Bankası Basın açıklamasına göre

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25 oran düzeyinde sabit kalmasına karar verdi.

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