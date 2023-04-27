Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor!

Piyasalarda haftanın en önemli gündemi Merkez Bankası faiz kararı oldu. Merakla beklenen Nisan 2023 Merkez Bankası toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek. Ekonomistler, faiz karar metninin gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller barındırdığına dikkat çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası metinden kritik mesajlar aranacak. Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta gelecek?

NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. TCMB'nin Nisan ayı faiz kararı toplantısı bugün saat 14:00'de sona erecek ve karar açıklanacak. Faiz karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında yer alıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

MART AYINDA MERKEZ BANKASI FAİZİ PAS GEÇTİ

Merkez Bankası Mart ayında ekonomistlerin beklentisine paralel faizi pas geçti. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50 olarak kaldı. Ekonomistlerin beklentisi de faizin sabit kalacağı yönündeydi.

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YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLADI: 2 YIL İÇİNDE TEK HANE HEDEFİ

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti. Yıllık rakamlar son 14 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti.

Nisan ayı enflasyon rakamları Mayıs ayı başında TÜİK tarafından açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DÖVİZ KURLARI

Güne 19,41 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL Merkez Bankası faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 19,11 TL, en düşük ise 19,3925 TL seviyesini gördü.

Güne 21,4355 TL seviyesinden başlayan Euro/TL'de yatay pozitif seyir izliyor. Yatay pozitif görünümde bulunan Euro/TL, gün içi en yüksek 21,5332 TL, en düşük ise 21,3828 TL seviyesini gördü.