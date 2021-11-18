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Ekonomi Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? 100 baz indirim ne?
Ekonomi

Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? 100 baz indirim ne?

Merkez Bankası faiz kararı nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını verdi. Peki, Merkez Bankası faizi indirdi mi? Faiz indirimi ne demek Merkez Bankası?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 14:36:00 - 2021-11-18 15:10:24
Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? 100 baz indirim ne?

Merakla beklenen Merkez Bankası toplantısı gerçekleşti. Toplantının arından faiz kararı açıklandı. Peki, 100 baz indirim ne anlama geliyor?

Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

Merkez Bankasından, "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir." denildi.

100 baz indirim ne?

TMCB'nin tanımıyla baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Diğer bir deyişle 100 baz puanlık değişim %1'lik değişime karşılık gelmektedir. Kısacası baz puan değişimleri genellikle yüzdelik veya daha düşük birimlerdeki faiz oranlarını veya iki farklı getiri oranını karşılaştırmak için kullanılır. En çok kulağımıza çalınanı ise Amerikan Merkez Bankası FED'in 25 baz puanlık faiz değişimleri olsa gerek. Hali hazırda düşük faizlerin uygulandığı ülkelerde, örneğin %0.25 (on binde yirmi beş) demek yerine, ekonomistler baz puan üzerinden kendilerini ifade eder, böylelikle hem normal yatırımcının hem de finans profesyonellerinin işini kolaylaştırır.

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