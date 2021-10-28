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Ekonomi Merkez Bankası faiz indirimi sürecek mi?
Ekonomi

Merkez Bankası faiz indirimi sürecek mi?

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında faizleri 2 puan indirmişti. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası kamu bankaları faiz indirimine gitti. Bankaların faiz indirimi yaptığı ancak vatandaşların daha da indirimlerin devam etmesi gerektiğini söylüyordu. Merkez Bankası’ndan son dakika yeni faiz indirimi açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 10:56:00 - 2021-10-28 10:58:49
Merkez Bankası faiz indirimi sürecek mi?

TCMB Başkanı Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir. 15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası piyasalara yine sürpriz yapıp, 2 puanlık faiz indirimine gitmişti. Enflasyon yüzde 20 iken Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 16’ya çekilmiş olunmuştu.

 

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