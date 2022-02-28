Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonlar sonrası ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Rusya’ya karşı yaptırım üstüne yaptırım kararı aldı. Batı’nın Rusya’ya uygulamaya başladığı SWIFT yaptırım kararı sonrası Rusya’da vatandaşlar bankadaki paralarını erken çekmenin derdine düştü. Rusya’yı ileriki zamanlarda zor günlerin beklediğinin en bariz kanıtı bugün Rusya Merek bankası’nın aldığı faiz kararıyla daha da netleşti.

Merkez Bankası faiz artırımı ne demek?

Merkez Banaksı faizi artırırsa ne olur? Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı.

Ruble ne kadar? Ruble düştü mü?

Batılı ülkeler Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Buna göre; Rus bankaları uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacak ve Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişim engellenecek. Kararın açıklanmasının ardından Rus Rublesi yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Moskova yönetimi de ekonomisine ağır bir darbe indirecek yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor. İlk olarak Rusya Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 9.5'tan yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu. Yabancı yatırımcıların Rus varlıklarını satması da geçici olarak yasaklandı. Hisse senedi borsasının işlemlere başlaması da bir saat ertelendi. Ayrıca döviz piyasasında brokerlardan fiyatlama yapmamaları istendi. Rusların döviz ve altın talebini durdurmak için bazı sınırlamaların da yolda olduğu belirtiliyor.