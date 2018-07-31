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Merkez Bankası Enflasyon tahminini duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:03
Merkez Bankası Enflasyon tahminini duyurdu

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası,yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten 13,4'e yükseltti. Petrol fiyatları tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara ve Gıda fiyatları tahmini 2018 için yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti.

Başkan Murat Çetinkaya'nın açıkladığı raporda öne çıkan satır başları şöyle:

Küresel büyüme yılın ilk yarısında istikrar kazandı ve gücünü korumaya devam etti.

2018 yılının ikinci çeyreğinde küresel finansal piyasalarda dalgalanmalar artarken, Türkiye'nin risk pirimi ile döviz kurlarına dair göstergeler diğer gelişmekte olan ülkelere göre olumsuz bir seyir izledi.

Sıkılaşan finansal koşullara paralel olarak kredilerin büyüme hızı ikinci çeyrekte gerilemeye devam etti.

İktisadi faaliyet yurt içi talepteki yavaşlamaya bağlı olarak ikinci çeyrek itibarıyla dengeleme eğilimine girerken, turizmdeki güçlü toparlanmanın katkısıyla net ihracatın büyümeye desteği sürdü.

Toplam talep koşullarının enflasyon üzerindeki etkisi ikinci çeyrek itibarıyla kademeli olarak zayıflamaya başlamakla birlikte, maliyet yönlü baskılar ve bozulan fiyatlama davranışları enflasyon görünümünü olumsuz etkiledi.

Enflasyona ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla ikinci çeyrekte güçlü bir parasal sıkılaştırma yapıldı, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme süreci haziran ayı itibarıyla tamamlandı.

Parasal sıkılaştırma ve Türkiye'nin risk priminde gözlenen artış, kur takası faizlerinin tüm vadelerde yükselmesine neden oldu.

Küresel risk iştahındaki bozulmanın yanı sıra yurt içi gelişmelerin de etkisiyle tl'nin ima edilen oynaklığı önemli ölçüde yükseldi.

İkinci çeyrekte ticari kredi büyümesi yavaşlarken, finansal koşullar belirgin şekilde sıkılaştı.

Fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler, ekonomik birimlerin fiyat artırma eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:03
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