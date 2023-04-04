Merkez Bankası enflasyon raporunun yayımlanma tarihini değiştirdi
Merkez Bankası yılın 2. enflasyon raporunu 4 Mayıs'ta yayımlayacağını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takviminde yapılan değişiklikle Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihi 4 Mayıs 2023 olarak güncellenmiştir." açıklaması yaptı.
Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...