  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası enflasyon raporunun yayımlanma tarihini değiştirdi
Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon raporunun yayımlanma tarihini değiştirdi

Yeniakit Publisher
2023-04-04 10:57:00 -
Merkez Bankası enflasyon raporunun yayımlanma tarihini değiştirdi

Merkez Bankası yılın 2. enflasyon raporunu 4 Mayıs'ta yayımlayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takviminde yapılan değişiklikle Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihi 4 Mayıs 2023 olarak güncellenmiştir." açıklaması yaptı.

Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış!
Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış!

Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış!

Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...
Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...

Merkez Bankası başkanından flaş enflasyon mesajı!
Merkez Bankası başkanından flaş enflasyon mesajı!

Ekonomi

Merkez Bankası başkanından flaş enflasyon mesajı!

Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası'ndan süre uzatma kararı
Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası'ndan süre uzatma kararı

Ekonomi

Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası'ndan süre uzatma kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23