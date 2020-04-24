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Ekonomi

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu'nun açıklanma tarihini belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklayacağı tarihi bildirdi.

2020-04-24 14:42:00 -
Merkez Bankası, Enflasyon Raporu'nun açıklanma tarihini belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin ikinci Enflasyon Raporu'nu 30 Nisan 2020 tarihinde açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı 30 Nisan 2020 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilecek. TCMB Başkanı Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacak.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. 

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Yorumlar

serdar

müjdeyi önce ben vereyim enflasyon yine düştü
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