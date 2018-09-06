Merkez Bankası elindeki dolar rezervini açıkladı
Merkez Bankası sosyal medya platformu Twitter'dan elindeki dolar rezervini açıkladı. Yapılan paylaşıma göre; MB'nin dolar rezervi 88,8 milyar dolar.06 Eylül 2018 Perşembe 17:29
TCMB, sosyal medyadan ''Merkez Bankası Rezervleri 88,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.'' ifadelerine yer verdi.
ELİNDEKİ REZERV 88,8 MİLYAR DOLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık yapığı bilgilendirmede elindeki dolar rezervini 88,8 milyar dolar açıkladı.
YURT İÇİNDE YERLEŞİKLERİN YABANCI PARA MEVDUATLARI 152 MİLYAR DOLAR
Merkez Bankası, yurt içinde yerleşiklerin yabancı para mevduatlarının 152 milyar dolar olduğunu açıkladı.
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