Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı! Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Merkez Bankası ekim ayı toplantısı haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün ekim ayı tpolantısını yapacak. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası toplantısı bugün yapılacak. Merkez Bankasında alınan kararlar ise saat 14:00'da açıklanaca.

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Merkez Bankası ocak ve şubatta politika faizini 17'de sabit tutarken mart ayında ise politika faizini 19'da sabit tutmuştu. Merkez Bankası eylül ayında ise bir puanlık faiz indirimine gitmişti.