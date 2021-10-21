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Ekonomi Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı! Merkez Bankası faizi indirdi mi?
Ekonomi

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı! Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Merkez Bankası eylül ayında politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti. TCMB ekim ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek. Altın ve döviz piyasalarının yanında vatandaşların da gözü kulağı Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararında. Peki Merkez Bankası faizi indirecek mi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 09:09:00 - 2021-10-21 09:12:33
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı! Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Merkez Bankası ekim ayı toplantısı haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün ekim ayı tpolantısını yapacak. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası toplantısı bugün yapılacak. Merkez Bankasında alınan kararlar ise saat 14:00'da açıklanaca.

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Merkez Bankası ocak ve şubatta  politika faizini 17'de sabit tutarken mart ayında ise  politika faizini 19'da sabit tutmuştu. Merkez Bankası eylül ayında ise bir puanlık faiz indirimine gitmişti.

 

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