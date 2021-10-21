Merkez Bankası Ekim 2021 faiz kararı belli oldu!

Piyasalarında gözü bu hafta Merkez’in faiz kararındaydı. Başkan yardımcısı ve PPK üyesinin atamalarının yapılmasının ardından açıklanacak ilk faiz kararı için geri sayım sona erdi ve beklentilerin de üzerinde, faiz indirimi geldi. Merkez Bankası, faizi % 18'den, % 16'ya indirererek cesur bir karar aldı.. İşte tüm detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte TCMB politika ekim 2021 faizi

Merkez’in PPK toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ekim ayı toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapıldı. Yani 21 Ekim’de bu ayın faiz kararı açıklandı.

Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre politika faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Böylelikle 200 baz puan indirim yapılmış oldu.

Bu yıl faiz kararları neler olmuştu?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19’da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi.

Merkez Bankası'nda yeni görevlendirmeler

Geçtiğimiz günlerde ataması gerçekleştirilen MB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ile PPK Üyesi Yusuf Tuna da toplantılarda yerini alacak.