  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası Ekim 2021 faiz kararı belli oldu!
Ekonomi

Merkez Bankası Ekim 2021 faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı 2021 Ekim ayı PPK toplantısı sonrasında açıklandı. Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişimleri sonrası ilk faiz kararı 200 baz indirim oldu. Halkın enflasyon altında ezilmemesi için alınan cesur karar, beklentilerin de üzerinde geldi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-10-21 14:07:00 - 2021-10-21 14:17:56
Merkez Bankası Ekim 2021 faiz kararı belli oldu!

Piyasalarında gözü bu hafta Merkez’in faiz kararındaydı. Başkan yardımcısı ve PPK üyesinin atamalarının yapılmasının ardından açıklanacak ilk faiz kararı için geri sayım sona erdi ve beklentilerin de üzerinde, faiz indirimi geldi. Merkez Bankası, faizi % 18'den, % 16'ya indirererek cesur bir karar aldı.. İşte tüm detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte TCMB politika ekim 2021 faizi

Merkez’in PPK toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ekim ayı toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapıldı. Yani 21 Ekim’de bu ayın faiz kararı açıklandı. 

Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre politika faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Böylelikle 200 baz puan indirim yapılmış oldu.

Bu yıl faiz kararları neler olmuştu? 

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19’da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi.

Merkez Bankası'nda yeni görevlendirmeler

Geçtiğimiz günlerde ataması gerçekleştirilen MB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ile PPK Üyesi Yusuf Tuna da toplantılarda yerini alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçme ve seçilme hakkı yorumu! Kaç yaş olması gerektiğini açıkladı
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçme ve seçilme hakkı yorumu! Kaç yaş olması gerektiğini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, peygamberlere bile nübüvvetin 40 yaşından sonra verildiğini, seçme ve seçilme hakkının ..
ABD'nin Suriye'deki üssü saldırıya uğradı
Dünya

ABD'nin Suriye'deki üssü saldırıya uğradı

Suriye'de bulunan ve ABD askerlerinin kullandığı askeri üs drone saldırısına uğradı.
Erdoğan IMF’yi dinlemiyor diye kudurdular
Ekonomi

Erdoğan IMF’yi dinlemiyor diye kudurdular

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nde yayınlanan makalede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın IMF’nin uyarılarına kulak asmaması kabahatmiş gibi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay