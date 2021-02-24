Merkez Bankası Berat Albayrak döneminde 163 milyar TL kar etti!

Muhalefet partilerinin döviz rezervleri üzerinden başlattığı çarpıtma, iftira ve yalanlar bir bir çürütülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son üç yıldaki performansı da, algı operasyonu yapmaya çalışanları bozguna uğratan son gelişme oldu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan yalan ve iftiralarına son olarak, "Merkez Bankası tamtakır" yalanını ekleyenler, Merkez Bankası'nın son 20 yıldaki kârına baksa yüzleri kızarırdı. Çünkü 18 yılda yapılamayan kar Albayrak'ın görevde olduğu 3 yıl içinde gerçekleştirilmişti.

Ortalama 10 kat artış var

2000-2017 yıllarını kapsayan dönemde Merkez Bankası'nın yıllık ortalama vergi öncesi kârı 5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yaptığı 2018-2020 dönemini kapsayan son 3 yılda yıllık ortalama kâr ise 10 katına çıkarak 54 milyar TL seviyesine ulaştı.

Albayrak'ın görev yaptığı dönemde, Merkez Bankası önemli kar artışları yaşadı. 2017'de 18.4 milyar TL olan net kâr, Albayrak'ın ilk görev yılı olan 2018'de yüzde 206 artarak 56.3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye'nin kur saldırılarına karşı kendini koruduğu 2019'da bile 44.7 milyar lira tutarında net kâr gerçekleşti. Merkez Bankası'nın salgın kısıtlamaları ile geçen 2020 vergi öncesi kâr tahmini ise 40 milyar TL.

3 yıllık dönemde bankanın ortalama yıllık net kârı, aynı zamanda Ali Babacan dönemine göre 13 kattan fazla artış anlamına da geliyor. Babacan'ın ekonominin başında olduğu dönemde yıllık ortalama net kâr 3.5 milyar lira seviyesinde yaşanmıştı.

2000-2020 yıllarını kapsayan son 20 yıllık dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 259 milyar TL vergi öncesi kâr yaptı. Bu kârın yüzde 63'ü yani yarısından fazlası ise Berat Albayrak döneminde gerçekleştirildi.

3 yılda 18 yıldan fazla

Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası toplam 163 milyar TL kâra ulaştı. 2018 yılı öncesi 18 yıllık dönemde ise toplam kâr yalnızca 96 milyar TL'de kalmıştı. Öte yandan Albayrak döneminde atanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görev yaptığı dönemde de kârda ciddi artışlar görüldü. Merkez Bankası, mali olarak gösterdiği performansla bir yandan Türkiye'nin kurumlar vergisi rekortmeni haline gelirken, diğer yandan da Hazine'ye yaptığı temettü ödemeleriyle krizin derinleşmesinin önüne geçti.