Merkez Bankası Başkanı'ndan son dakika açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında açıklamalarda bulundu.
Yüksek frekanslı verilerin ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini söyleyen Kavcıoğlu, “Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz.
Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.
Bankacılar TCMB yatırımcı toplantısında da KKM, YUVAM ve altının sisteme dahil edilmesine yönelik uygulamaların ekonomiye etkisini ve önümüzdeki dönem olası değişiklikleri de anlamaya çalışacak.