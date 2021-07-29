  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem!
Bir yangın da Marmaris'te çıktı!
435 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
İşte Fatih Karagümrük’ün hedefi
Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dijital paralarla ilgili pilot bir çalışmanın eylül ayında başlatılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 13:51:00 -
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Kavcıoğlu, konuşmasında dijital paralarla ilişkin yapılan çalışmalara da değindi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay