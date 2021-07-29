Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dijital paralarla ilgili pilot bir çalışmanın eylül ayında başlatılacağını söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla bir sunum gerçekleştirdi.
Başkan Kavcıoğlu, konuşmasında dijital paralarla ilişkin yapılan çalışmalara da değindi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız."