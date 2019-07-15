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Merkez Bankası Başkanı: Revizyona gidebiliriz

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Küresel konjonktür ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi güçlendirmek için mevcut araçlarımızda revizyona gidebiliriz." dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
Merkez Bankası Başkanı: Revizyona gidebiliriz

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir.

'Revizyona gidebiliriz'

Küresel konjonktür ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi güçlendirmek için mevcut araçlarımızda revizyona gidebiliriz.

Para politikası süreçlerinin tasarımında, makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz

Kurumsal şeffaflığımızı artırmaya ve politika iletişimimizi güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme adımlarının üzerinde çalışıyoruz.

Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından izleyerek, gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeveyi esas alacağız.

Mevcut gelişmeler para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor. Bu çerçevede Para Politikası Kurulu açıklanan bütün verileri analiz ederek, ortak akıl ve istişare çerçevesinde uygun kararı verecektir.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
  1. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal
  2. Merkez Bankası

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