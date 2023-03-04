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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu MÜSİAD toplantısında
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu MÜSİAD toplantısında

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı başkanlığında düzenlenen MÜSİAD Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Programda gündemdeki ekonomik gelişmeler ve MÜSİAD'ın afet bölgesine yönelik çalışmaları ele alındı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 15:57:00 -
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu MÜSİAD toplantısında

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısı, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı başkanlığında, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen toplantının ilk bölümünde, MÜSİAD'ın 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları ve afet bölgesindeki son durum değerlendirildi.

Toplantının Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen ikinci bölümünde ise, gündemdeki ekonomik gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede ayrıca, Merkez Bankası'nın 2023 yılı çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

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