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Gündem Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası hakkındaki iddialar akıl dışı! Mehmet Şimşek sert dille yalanladı
Gündem

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası hakkındaki iddialar akıl dışı! Mehmet Şimşek sert dille yalanladı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 23:27:00 - 2024-01-20 23:31:32
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası hakkındaki iddialar akıl dışı! Mehmet Şimşek sert dille yalanladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan hakkında bir banka personelini işten işten çıkardığına yönelik iddialar ile ilgili açıklama ...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yakın çevresi hakkında CİMER'e yapıldığı iddia edilen şikayetin, Bakan Mehmet Şimşek'in ekibi tarafından servis edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Bakanlığın açıklamasında, "Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz." denildi. Merkez Bankası Başkanı Erkan da daha önce yaptığı bir açıklamada, TCMB'ye yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtmişti.

Bir internet sitesinde yer alan haberlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan arasında sorun yaşandığının ve bazı haberlerin Şimşek'in ekibi tarafından servis edildiğinin iddia edilmesi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.
"Yalanlama" başlığı ile paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mehmet Şimşek-Gaye Erkan krizi üst başlığı ile; 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' şeklindeki iki ayrı iddia son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır.

Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan da geçtiğimiz günlerde babası Erol Erkan'ın bir Merkez Bankası çalışanını işten çıkardığına yönelik iddialar ile ilgili açıklama yayınlamıştı.

Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle, TCMB'ye yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtmişti.

ABD'de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirdikleri ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiği bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü kamuoyu ile özellikle paylaşmak istediğini vurgulayan Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım." paylaşımında bulunmuştu.

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