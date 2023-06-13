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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş karar! ABD'liler istifa ettiğini duyurdu
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş karar! ABD'liler istifa ettiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-13 12:27:00 -
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş karar! ABD'liler istifa ettiğini duyurdu

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Marsh McLennan yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma kararı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan, Marsh McLennan yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, 2022 yılından beri Yönetim Kurulu'nda görev alan Erkan'ın görevden ayrılmasına dair yaptığı açıklamada, "Marsh McLennan'daki hizmetleri ve Yönetim Kurulu'ndaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan'a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Erkan 2022'de, Fortune 500'de yer alan Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katılmıştı.

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