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Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı, yerine Uysal atandı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, Çetinkaya’dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal atandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:21
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı, yerine Uysal atandı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, Çetinkaya’dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal atandı.



Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı makamına Murat Çetinkaya’nın yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı. Murat Uysal 9 Haziran 2016 tarihinden bugüne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi.



Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada TCMB’nin kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.


Yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını belirten Uysal, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.



Murat Uysal kimdir?


1971 yılında İstanbul’da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Uysal, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında Enflasyon Hedeflemesi, Dünya’da ve Türkiye’deki Uygulamaları konulu yüksek lisansını tamamladı.


Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, Döviz ve Para Piyasaları ile Menkul Kıymetlerden sorumlu Uzman ve Yöneticilik görevlerinde bulundu. 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. Kasım 2011-Haziran 2016 tarihleri arasında ise Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.


Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmış ve o tarihten bu yana Başkan yardımcılığı görevini sürdürmekteydi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:21
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