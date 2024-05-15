Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada

Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan'ın başını çektiği 10 merkez bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı.

Dünya Altın Konseyi'ne göre bu çeyrekte TCMB 30 tonla en çok altın alan banka oldu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolarlık altın alarak, yeni bir rekor kırdı.

Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çekti.

Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye'yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO