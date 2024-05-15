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Ekonomi Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
Ekonomi

Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada

Yeniakit Publisher
2024-05-15 08:40:00 -
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada

10 merkez bankası, yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın aldı. Listenin ilk sırasında 30 ton ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası oldu.

Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan'ın başını çektiği 10 merkez bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı.

Dünya Altın Konseyi'ne göre bu çeyrekte TCMB 30 tonla en çok altın alan banka oldu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolarlık altın alarak, yeni bir rekor kırdı.

Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çekti.

Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye'yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.
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