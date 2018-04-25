Merkez Bankası 0,75 faiz yükseltti

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Merkez, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit tuttu. Beklenti yarım puanlık artışa gidilmesi bekleniyordu.

25 Nisan 2018 Tarihli Para Politikaları Kurulu (PPK) Kararı’na göre, geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,75’ten 13,5’e yükseltildi.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını ise sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde bıraktı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.



Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."