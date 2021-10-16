Merkel'in "koalisyon" sözlerine Başkan Erdoğan'dan güldüren cevap: Bana şikayet ediyordun

16 yıllık görev süresi sona eren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye veda ziyaretine geldi. Görüşme sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile Merkel arasında "koalisyon hükümetleri" konusunda tatlı bir atışma yaşandı.

Basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "16 yıl kısa bir süreç değil. Benim de bir 19 yılım var. Ve bu süreç birçok dünya liderleriyle bir arada çalıştık, görüştük. Sayın şansölye Almanya'nın idaresinde başarılı bir sürece imza attı. Bundan sonraki süreçte de koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri farklı bir noktaya ulaşabilirdi. Koalisyon hükümetleri çalışmayı her zaman zorlaştırıyor. Geçmişte bizdeki koalisyon hükümetleri de çok çok başarısız olmuştur, hiçbir netice alamamıştır. Ama bizim başkanlık sistemine geçmemizle birlikte bu koalisyonlardan kurtulduk ve yoğun bir çalışmanın içerisine girdik. Temennimiz yeni yönetimle bu başarılı süreci devam ettiririz. Almanya'da ciddi manada bir Türk potansiyeli var. Bu insanlar da sağlık bir yaşam sürecini görmek istiyorlar, yaşamak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Başkanlık sistemi istemiyoruz"

Bunun üzerine Merkel, "başkanlık sistemi" istemediklerini belirterek şunları söyledi:

"Koalisyon ortaklarımla bir sorun yaşamadım. Almanya'da bir başkanlık sistemi uygulamayı düşünmüyoruz. Fakat her şeye rağmen Türkiye ile ilgili iyi ilişkimizi sürdürmek istiyoruz."

Merkel'in cevabı sonrası Erdoğan, "Zaman zaman gelip bana şikayet ediyordun ama" diyerek kahkahayı patlattı.

"Doğrudur" diyen Merkel, "Hayat böyle fakat buna rağmen güzel" diyerek karşılık verdi.