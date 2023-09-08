Merkel’e Hitler benzetmesi
İslamofobist, ırkçı ve göçmen olan AfD Partisi milletvekili Stefan Keuter, Merkel’i Hitler’e benzetti.
Göçmen ve İslam karşıtı ırkçı AfD Partisi milletvekili Stefan Keuter, eski başbakan Angela Merkel'i (CDU) dolaylı olarak Adolf Hitler'e benzetti. Bütçe görüşmelerinde Hitler'in adını anmamasına rağmen, "Bohemyalı bir onbaşı dışında hiç kimse Almanya'ya eski Şansölye kadar felaket getirmemiştir" dedi. Konuşma büyük tepki aldı. Yeşiller'in dış politika uzmanı Jürgen Trittin, "Karşılaştırma kabul edilemez" dedi. BERLİN
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