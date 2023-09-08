  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kriz Çin'i de etkiledi! Döviz rezervleri geriledi

THY açıkladı! Yolcu ve kargo trafik doluluk oranı: 8 ayda 56 milyon yolcu taşıdı! Türkiye için müthiş istatistik

ABD'liler Biden'ın görevini yerine getirme konusunda endişeli

İşte CHP işte sapkınlık seviciliği! 'Ebrar'ın adı ilçedeki bir caddeye verilsin' önerisi

Mustafa Destici'den Meral Akşener açıklaması! 'Elbette ki bunu arzu ederiz'

CHP'li Sevigen'den bomba itiraf: Hükümet çalışıyor muhalefetin ülke diye derdi yok!

Akşener'den yerel seçim hamlesi! Adayını açıkladı

Dünya Bankası Direktörü'nden Türkiye ekonomisine ilişkin net mesaj!

2 milyon çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu! 'Her şey delillere dayanıyor cumhuriyet savcısının temasa geçmesini bekliyorum'
Avrupa Merkel’e Hitler benzetmesi
Avrupa

Merkel’e Hitler benzetmesi

Yeniakit Publisher
2023-09-08 07:28:00 -
Merkel’e Hitler benzetmesi

İslamofobist, ırkçı ve göçmen olan AfD Partisi milletvekili Stefan Keuter, Merkel’i Hitler’e benzetti.

Göçmen ve İslam karşıtı ırkçı AfD Partisi milletvekili Stefan Keuter, eski başbakan Angela Merkel'i (CDU) dolaylı olarak Adolf Hitler'e benzetti. Bütçe görüşmelerinde Hitler'in adını anmamasına rağmen, "Bohemyalı bir onbaşı dışında hiç kimse Almanya'ya eski Şansölye kadar felaket getirmemiştir" dedi. Konuşma büyük tepki aldı. Yeşiller'in dış politika uzmanı Jürgen Trittin, "Karşılaştırma kabul edilemez" dedi. BERLİN

 

‘Hasta adam’ Almanya’nın durumu kritik!
‘Hasta adam’ Almanya’nın durumu kritik!

Dünya

‘Hasta adam’ Almanya’nın durumu kritik!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'da sanayi üretimi düştü
Almanya'da sanayi üretimi düştü

Avrupa

Almanya'da sanayi üretimi düştü

Alman şirketleri Almanya'yı terk edip Türkiye'ye gitmeye başladı! Nedeni belli oldu, herkes şaşkın
Alman şirketleri Almanya'yı terk edip Türkiye'ye gitmeye başladı! Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Ekonomi

Alman şirketleri Almanya'yı terk edip Türkiye'ye gitmeye başladı! Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Almanya'da okul kural önerisi: Okullarda tek tip öğrenci kıyafetleri tercih olayı yine gündem oldu
Almanya'da okul kural önerisi: Okullarda tek tip öğrenci kıyafetleri tercih olayı yine gündem oldu

Dünya

Almanya'da okul kural önerisi: Okullarda tek tip öğrenci kıyafetleri tercih olayı yine gündem oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23